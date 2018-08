Na drie jaar zuchten onder Lodewijk Asschers Wet Werk en Zekerheid hopen ondernemers dat met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, van minister Koolmees (Sociale Zaken), personeel ontslaan goedkoper wordt. Maar juristen waarschuwen: de megavergoeding - in sommige rechtszaken liepen die op tot meer dan zes ton - is met de nieuwe wet niet van tafel.