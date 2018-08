Nederlander geeft meer uit

Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en komt uit op 21. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder positief. De koopbereidheid verandert niet, zo merkte het statistiekbureau op.

Met 21 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41). Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Meer auto’s

Het CBS kwam ook met cijfers over de consumentenbestedingen in juni naar buiten. Die namen met 2,8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Er werd vooral meer uitgegeven aan duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten.

Ook aan energie en water werd meer besteed, terwijl de uitgaven aan voedings- en genotsmiddelen ook aandikten. Aan diensten, zoals verzekeringen, woningverhuur en openbaar vervoer, werd ruim 2 procent meer besteed.