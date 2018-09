Azië verliest in ruzie tussen China en VS

Stephen Groff: „Als de Chinese groei afneemt, loopt de rest van Azië ook vertraging op.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Rotterdam - Aziatische landen kijken met angst en beven toe hoe de handelsruzie tussen de VS en China zich verder ontwikkelt. De spectaculaire groei van de regio van de afgelopen decennia is te danken aan handel met Europa en de VS. Dat groeimodel is in gevaar.