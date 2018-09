'Afwachtend begin voor AEX'

Trump liet weten lage verwachtingen te hebben over de gesprekken die deze week plaatsvinden over de handelsruzie met China. Onderhandelaars van China worden dinsdag ontvangen in Washington. Trump zei verder dat China de koers van zijn munteenheid kunstmatig laag houdt. Ook de euro wordt volgens Trump gemanipuleerd.

De Amerikaanse president liet zich tevens kritisch uit over voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell. Trump verwacht dat de Federal Reserve hem steunt en is niet blij met de renteverhogingen door de centrale bank. Kritiek door een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk.

Vooruit

De Europese beurzen sloten maandag met winst. De AEX-index klom 0,6 procent tot 556,05 punten en de MidKap dikte 1,2 procent aan tot 782,43 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1 procent vooruit.

Ook Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.758,69 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent. De euro was 1,1529 dollar waard, tegen 1,1435 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 66,71 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs en kostte 72,32 dollar per vat.