Toeristen kopen weer meer Delfts blauw

In de eerste zes maanden van het jaar was sprake van krap 7 procent meer omzet dan een jaar eerder, tot 3,1 miljoen euro. Volgens topman Henk Schouten van Royal Delft was er flink meer vraag naar porselein uit de toeristische sector en was er ook sprake van een structurele stijging van de omzet bij de Leerdamse kristalmaker.

Onder de streep resteerde een bedrag van 5 miljoen euro. Deze winst komt volledig op het conto van de eerdere verkoop van pannenmaker BK Cookware en bestekproducent Kempen & Begeer. Exclusief dit effect was sprake van een bescheiden verlies. Het geld dat Royal Delft heeft opgehaald met de verkochte onderdelen steekt het in vastgoed. Het bedrijf spreekt verder geen verwachtingen uit over het verwachte resultaat voor heel 2018.