Shell bouwt tankstations voor waterstof

Dat heeft de oliereus dinsdag bekend gemaakt. Het gaat in eerste instantie om vier Shell-stations: twee in de regio Amsterdam, één in Den Haag en één in Pesse (Drenthe).

Het is de bedoeling dat er uiterlijk begin 2020 waterstof op deze stations verkrijgbaar is. Shell krijgt voor dit project subsidie van het Rijk en van de EU.

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland.

„Elektrische mobiliteit – zowel waterstof-elektrisch als batterij-elektrisch – is hier een voorbeeld van”, zegt zij. „We werken al aan een netwerk van snellaadpunten in Nederland, en nu zijn we ook betrokken bij de aanleg van een netwerk van waterstofstations.” Marjan van Loon rijdt zelf ook in een waterstofauto.

Breed aanbod

Shell wil een breed aanbod ontwikkelen om het initiële succes van (waterstof)elektrische voertuigen voort te zetten. Oliver Bishop, General Manager Waterstof bij Shell: „Voordelen van waterstof-elektrisch rijden zijn het bereik en het feit dat er binnen vijf minuten een volle tank waterstof getankt kan worden. Het enige restproduct van rijden op waterstof is waterdamp uit de uitlaat. Dit draagt direct significant bij aan een betere luchtkwaliteit. En indien de waterstof uit duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie geproduceerd wordt, is het zelfs CO2-neutraal over de gehele keten.”

In Duitsland is Shell al verder met waterstof. Naar verwachting runt de oliereus in 2023 in Duitsland al 230 waterstofstations.