Beurs (slot): ING trekt AEX nipt over groene streep heen

De AEX-index kabbelde naar een slotniveau van 557,20 punten, een plus van 0,2%. De AMX-index koerste 0,7% hoger tegen het einde van maandag bij 787,62 punten.

Elders in Europa won de Duitse DAX 0,6%, de Franse CAC-40 steeg met 0,4%.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, werd het positieve sentiment mede in de hand gewerkt door een verdere daling van de rente op langlopende staatsobligaties in Italië die maandag ook al flink terugviel. „Vooral de financials hebben profijt van de afgenomen zorgen bij beleggers over het Zuid-Europese land.”

Verder is het afwachten in hoeverre China en Amerika dichter bij elkaar kunnen komen op handelsgebied, stelt Koopman. Hij wijst er op dat donderdag 23 augustus de nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese producten al in werking gaan treden en een tegenreactie van China daarna niet lang op zich zal laten wachten. „Er staan op een laag niveau weer handelsgesprekken op het programma, maar er is er nog steeds onzekerheid over een goede afloop.”

De opmerking van de Amerikaanse president Trump die vindt dat de Federal Reserve een meer stimulerend rentebeleid moet voeren, had een drukkend effect op de dollar. Koopman gaat er van uit dat Fed-president Jerome Powell tijdens zijn speech op de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole eind deze week de onafhankelijke status van centrale bank zal benadrukken in een reactie op Trump. „Het commetaar van Trump kan juist een averecht hebben op de Fed bij een besluit om een nieuwe renteverhoging door te gaan voeren. Verder ben ik benieuwd of Powell iets gaat zeggen over de turbulentie in de valuta bij opkomende markten vanwege het creëren van dollarschaarste.”

Bij de hoofdfondsen klom tankopslagbedrijf Vopak nog eens 2,2% na het mooie herstel van een dag eerder. De financiële waarden konden eveneens op kopersinteresse rekenen gesteund door de opklaring bij de obligatiemarkt in Italië. ING (+2%), draaide met verzekeraar ASR (+1,8%) mee bovenin. ABN Amro (+0,9%) en Aegon (+1,2%) gingen omhoog.

Staalmaker ArcelorMittal noteerde 1,2% hoger. In Australië meldde BHP Billiton sterke winstcijfers en een forse verhoging van het dividend. Zwaargewicht Royal Dutch Shell dikte 0,5% aan. Het bedrijf heeft een stilgelegde fabriek in Pernis weer opgestart. Het energiebedrijf kondigde verder de gesubsidieerde bouw aan van vier waterstoftankstations in Nederland.

Onderin de AEX eindigde hekkensluiter Galapagos 1% in het rood. Heineken moest 0,7% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen noteerde OCI 2,7% hoger. Bouwer BAM meldt deze week halfjaarresultaten en haalde ook alvast 2,7% winst op. FlowTraders ging onderin met nog eens 2,8% terug.

Air France KLM ging 1,5% opwaarts. Vakbond SNPL in Frankrijk stelde zich open voor gesprekken, een brede stakingsdreiging lijkt af te nemen.

TomTom gleed 1,7% weg. De melding van het bedrijf voor het eerst 1,5 miljard veranderingen in zijn navigatiekaart te hebben doorgevoerd, maakte geen indruk.

Bij Thuisbezorgd.nl-moederbedrijf Takeaway (Onv.) bleek dat zijn operationaal directeur Gerbig 30.000 opties heeft uitgeoefend volgens een AFM-melding. Aandelen die hij in handen kreeg heeft Gerbig verkocht in een transactie die in totaal goed was voor €1,6 miljoen.

Porceleyne Fles schoot 4,4% omhoog. De aardewerkfabriek De Porceleyne Fles meldde over het eerste halfjaar extra aankopen van toersisten voor zijn Delfts blauw en ander porselein en kristal.

Adyen ging 1,5% vooruit. De betalingsverwerker doet morgen de boeken open.

