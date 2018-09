Column: De trend blijft neerwaarts

Tot op heden is er sprake van een terugval van ongeveer 27 punten, ofwel 4,7%. Hiermee is bijna de grens van een normale correctie (minimaal 5% tegenreactie) bereikt. Ik acht de kans groot dat de huidige terugval in de komende tijd aanzienlijk verder zal doorzetten. Dit zou dan pas de 3e correctie van 2018 zijn. De vorige normale correctie vond in juni plaats toen de AEX terugviel tot een niveau van ongeveer 544. De 1e correctie vond eind januari plaats toen de AEX in een vrije val beweging terugviel vanaf de 573 tot aan de 516.

Dit zorgde toen voor een correctie van precies 10%. Dit was de eerste forse correctie sinds begin 2016. In de 2 jaar daarvoor vonden slechts enkele kleine correcties plaats in een zeer steile en steeds euforischer wordende markt.

De AEX liep toen op vanaf de 378 tot aan de 573, een stijging van ruim 50%. Deze opgang was een versteiling binnen de grenzen van de stijgende zeer langetermijntrend die in 2009 startte. Deze versteiling werd echter eind januari neerwaarts afgebroken, wat zorgde voor een nieuwe technische situatie.

Ik acht de kans groot dat deze nieuwe en neerwaarts gerichte situatie door zal zetten in de komende maanden. Het huidige proces sinds januari dit jaar lijkt een groot topvormingsproces te zijn in het langere technische beeld waarbij we in de komende maanden mogelijk ook nog de druk op de onderkant van de stijgende langetermijntrend kunnen opvoeren.

Het is echter nog te vroeg om het einde van de stijgende langetermijntrend te voorzien, maar de negatieve signalen nemen wel steeds verder toe.

Verder herstel

Na de vorming van de meervoudige bodemzone bij 516 – 517 in het eerste kwartaal werd in maart een krachtige opwaartse beweging gestart. Deze kende alleen in juni een grotere terugval van ruim 5% waarmee een hogere bodem bij 544 op de borden werd gezet. Langs de bodems van 516 en 544 was een belangrijke stijgende bodemlijn te trekken.

Enkele weken geleden brak de AEX door zijn dubbele jaartop en vormde een hogere top bij 576,90. Deze doorbraak was echter beperkt en tijdelijk waardoor er geen sprake was van een structurele doorbraak, maar slechts een overshoot. Recent werd eerst de zeer steil en meermaals geteste stijgende bodemlijn vanaf de 544 gebroken waarna ook de genoemde stijgende bodemlijn sinds maart langs de 516 en 544 werd gebroken vorige week.

Dit betekende dat de top was gezet en een nieuwe neerwaartse beweging was bevestigd. Als we kijken naar de maandgrafiek van zien we nu een meervoudige toppenzone rond de 574, die driemaal is getest en waarbij de vorige keren al belangrijke toppatronen (bearish engulfing en shooting star) werden gevormd.

Ook de huidige maand zou nog in een volgend toppatroon kunnen eindigen. Als we inzoomen in het kortetermijnbeeld dan zien we dat de AEX in de afgelopen dagen steun ondervond bij zijn afvlakkende 200-daags gemiddelde. Dit gemiddelde (550,90) moet op slotbasis worden gebroken om de weg te openen naar de 544 en lager.

Dit zijn overigens de 2 meest belangrijke steunpunten in het kortetermijnbeeld. Zodra de AEX onder de 544 breekt, kan een volgende neerwaartse versnelling starten richting de meervoudige bodemzone bij 516 – 517. Dit blijft naar mijn mening een reëel scenario voor de komende periode. Zolang de AEX boven het 200-daags gemiddelde weet te blijven, is er sprake van consolidatie in het zeerkortetermijnbeeld, waarbij een verdere herstelbeweging niet mag worden uitgesloten.

Tot op heden blijft deze beperkt en lijkt er slechts sprake te zijn van een terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn die bij 558,50 is te vinden.

Maar een verder herstel voor de vorming van een lagere kortetermijntop is nog steeds mogelijk. Daarboven ligt onder andere nog het dalende 50-daags gemiddelde bij 561,50. Maar blijf vooral alert op de onderkant, de herstelbewegingen zijn niet overtuigend en een neerwaartse versnelling kan ineens worden ingezet richting in eerste instantie de 544.

DAX: verslechtering

Een van de indices die in Europa op de rand staat van een verslechtering in het langetermijnbeeld is de Duitse Xetra DAX. Daar werd in de periode november-januari een meervoudige jaartop gevormd rond de 13.600. Deze jaartop is hierna niet meer behaald en we zien sinds januari al een duidelijk patroon van lagere toppen.

Kijken we naar de situatie sinds maart vorig jaar dan zien we de contouren van een groot hoofd-schoudertoppatroon met de neklijn rond de 11.800 – 11.900. Een structurele slotkoers hieronder zou dit patroon activeren. Belangrijk is verder de sinds 2009 stijgende langetermijnbodemlijn.

Deze ligt aanzienlijk dichterbij dan bijvoorbeeld in de AEX. Momenteel is de opgaande bodemlijn te vinden bij 11.915, ongeveer gelijk aan de neklijn. Ook werd in maart een dead cross gevormd tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde die nog steeds intact is.

Ik acht de kans groot dat de neerwaartse druk op deze belangrijke langetermijnsteunzone in de komende tijd wordt opgevoerd en de kans op een doorbraak realistisch is waarna de stijgende langetermijntrend ten einde komt.

Eerste steun is nu te vinden bij 12.100. Weerstand ligt bij 12.400 en 12.550 in het kortetermijnbeeld.