Studentenvakbond: kamer veel te duur

Dat blijkt uit een rapportage van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), die de data verzamelde van bijna 12.000 studenten die via checkjekamer.nl onderzochten of hun kamer niet te duur was. Dat gaat aan de hand van het puntensysteem. Daarin wordt aan de hand van een aantal criteria – oppervlakte, of er een eigen of gedeelde keuken of toilet in zit – becijferd hoe duur een kamer mag zijn.

Een gemiddelde kamer waarvan de prijs door de studenten werd gecheckt zou bijna 300 euro mogen kosten. In werkelijkheid betalen zij gemiddeld meer dan 350 euro. Vooral bij een particuliere huurder zijn studenten duur uit, die vraagt gemiddeld bijna een kwart meer dan mag. Amsterdam spant de kroon, daar vraagt een particulier bijna de helft meer dan toegestaan. Enschede springt er in het onderzoek ook uit, omdat een gemiddelde student daar juist minder betaalt dan de verhuurder zou mogen vragen.

Een student met een te dure kamer volgens het puntensysteem mag naar de Huurcommissie stappen en een huurverlaging eisen. „Maar dat is een proces dat maanden duurt”, zegt Carline van Breugel van LSVb. „En als die studenten dan weg gaan, vragen de verhuurders daarna gewoon weer de hogere prijs.”