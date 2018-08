Meer rendement voor Noors staatsfonds

Het grootste staatsfonds ter wereld boekte een rendement van 1,8 procent, wat neerkomt op een winst van omgerekend ruim 17 miljard euro.

De positieve cijfers volgen op een kwartaal waarin sprake was van een negatief rendement. Dat betekende het eerste kwartaalverlies in twee jaar.

De voorbije maanden werd naast meer rendement op aandelen ook geprofiteerd van extra opbrengsten bij investeringen in vastgoed. Op de obligatiemarkt waren de prestaties van het fonds stabiel.

Het in 1990 opgerichte staatsfonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen. Met dat geld investeren de Noren in duizenden beursgenoteerde bedrijven in de wereld. De marktwaarde van het fonds bedraagt momenteel zo'n 1000 miljard euro.

Het fonds kondigde onlangs aan mogelijk uit beleggingen in de olie- en gasindustrie te stappen om minder kwetsbaar te worden voor de schommelingen van de olieprijzen.