Rijden op waterstof, hoe werkt dat?

De waterstofauto lijkt op een elektrische auto. Maar anders dan in de elektrische auto’s ontbreekt hier een batterij onder de motorkap.

De waterstof wordt binnen een aantal types in de auto gemaakt, in een brandstofcel dankzij zuurstof uit de lucht die wordt omgezet in water. Dat waterstof is niet de bron, maar de drager van elektriciteit.

Waterstof komt niet uit de grond zoals aardgas. Met de waterstof produceert een motor in dit type auto elektriciteit die de elektromotor in de auto kan aandrijven.

Schoon

Waar benzine en diesel andere auto’s aandrijven, doet waterstof dat dus voor dit type auto die in 2016 uit de garage kwamen. Vrijwel alle grote automerken experimenteren er nu mee. In Brabant heeft transportreus VDL overigens zijn eigen waterstoftruck.

TU Delft-studenten racen al enige tijd, met veel succes, op waterstof.

Studenten van TU Delft verrichten baanbrekend werk met een waterstof-raceauto. Ⓒ ANP

Waterstof-rijden wordt nu steeds meer omarmd als milieuvriendelijk. Het heeft toekomst: er is vrijwel een onuitputtelijke bron beschikbaar, anders dan bijvoorbeeld aardgas of benzine.

Het geldt als relatief schoon: het enige restproduct uit je auto is waterdamp uit de uitlaat. En enige warmte natuurlijk.

Tanken in vijf minuten

Voordelen van elektrisch rijden op waterstof zijn het relatief grote bereik ten opzichte van de andere batterijauto’s, en dat je binnen vijf minuten een volle tank waterstof getankt kan hebben. Dat duurt bij de meeste batterijauto’s langer. Waterstof wordt onder hoge druk bewaard en getankt.

Een nadeel is dat je een forse tank moet hebben; maar door de technologische vernieuwing is een kleinere opslag steeds gangbaarder aan het worden.

Een ander nadeel is het beperkte aantal tankstations. Fastned werkt in Nederland op eigen kracht aan een heel netwerk. Shell gaat daar de komende tijd verandering in brengen, zo meldt het bedrijf dinsdag.

De Shell-tankstations komen in Amsterdam, Den Haag en in het Drentse Pesse te staan. Uiterlijk in 2020 moeten auto’s er terecht kunnen.