Onrust rond vouchers voor festival of concert

Het zal nog wel even duren voordat dit weer kan.

Amsterdam - Alle grootschalige evenementen zijn tot 1 september afgelast. Wie een kaartje had voor een concert of festival, krijgt meestal een nieuwe datum of een voucher. Maar wie echt geld terug wil, stuit op weinig begrip, meldt Arag, dat al 170 vragen hierover heeft gekregen. Het topje van de ijsberg, denkt de rechtsbijstandverzekeraar.