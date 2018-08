Laatste kans om toeslagen aan te vragen

De toeslagen zijn bedoeld voor mensen die vorig jaar te weinig inkomen of vermogen hadden om hun huur, zorgpremie of de zorg voor hun kinderen van te betalen. Zo is de huurtoeslag voor alleenstaanden gebonden aan een maximumvermogen van €25.000 en een inkomen van hoogstens €22.200. Ook mag de huur niet boven de €710 zijn geweest.

Voor de zorgtoeslag ligt de inkomensgrens iets hoger, en maakt een eventuele spaarpot bijna niets uit: alleen wie meer dan €107.752 in kas had, kan over vorig jaar geen zorgtoeslag krijgen. Diezelfde vermogensgrens geldt voor het kindgebonden budget, maar daar gelden dan wel weer aparte inkomensregels voor, gebonden aan het aantal kinderen.

De meeste toeslagen voor 2018 kunnen nog tot 1 september 2019 worden aangevraagd. Alleen voor de kinderopvangtoeslag geldt een andere deadline: 1 april 2019 voor dit jaar, en 1 april 2018 voor vorig jaar. Die kunnen ouders dus niet meer over 2017 aanvragen.