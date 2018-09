Beurslieveling Adyen geeft eerste inkijk in boeken

Adyen maakte op de lokale markt halverwege juni een spetterend beursdebuut met een verdubbeling van de introductiekoers die €240 per aandeel bedroeg. De koers tikte op 24 juli het voorlopig hoogste slotniveau aan van €600, maar viel daarna wat terug in waarde. De grote vraag is in hoeverre de hoge verwachtingen bij beleggers kunnen worden waargemaakt.

Analisten bij het Britse Barclays lieten vorige maand nog weten de groei bij Adyen te zien krimpen en een koersdoel niet hoger dan €470 op het aandeel te plakken. Aan de andere kant meende de Amerikaanse zakenbank Keefe, Bruyette & Woods in de afgelopen maand dat er nog veel meer in het vat zit voor de koers van Adyen met een richtprijs van €719.

Het 12 jaar oude financiële technologiebedrijf heeft een indrukwekkende lijst mondiale internetbedrijven als klant. Zo laten Facebook, Uber, Netflix, AirBnB tot Spotify en binnenkort ook eBay, betalingen lopen via het in Adyen.

Aan boord bij Adyen als grootaandeelhouders zijn onder meer medeoprichter Pieter van der Does. Ook Mabel van Oranje heeft nog steeds een belang in de betalingsverwerker.