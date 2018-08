’Rapper in VS laat Musk zweten’

Rapper Azealia zou tijdens een weekeinde na de exit-tweet aanwezig zijn bij Musk in zijn woning in Los Angeles, waarbij de topman van Tesla aan de telefoon naarstig op zoek was naar investeerders om de beursexit van Tesla haalbaar te maken, zo meldt Business Insider. In het twitterbericht had Musk op 7 augustus nog gemeld dat de financiering al was geregeld.

Het aandeel Tesla maakte op 7 augustus na het geruchtmakende twitterberiht, maar inmiddels is de forse stap vooruit weer van het koersbord verdwenen vanwege de aanhoudende twijfels over de exit-plannen van Musk. JPMorgan liet begin deze week al weten niet meer te geloven dat Tesla van de beurs wordt gehaald.