’Rivaal Jeffries hengelt Britse topdealmaker HSBC binnen’

Noblet die vooral actief was bij het Britse onderdeel van HSBC met zakenbankieren zal bij Jeffries aan het roer komen staan als hoofd bankieren in het Verenig Koninkrijk, zo meldt The Financial Times op basis van ingewijden.

In 2015 maakte Noblet nog de overstap van de Amerikaanse bank Merrill Lynch in Londen waar hij al betrokken was bij het zakenbankieren naar HSBC.