Bank zonder brievenbus mag

De man, een klant bij de Rabobank in Amsterdam, was onaangenaam verrast toen hij een brief kreeg met de mededeling dat hij zijn betaalopdrachten niet meer bij het filiaal in een brievenbus kon deponeren. Volgens Rabo bleven er nog genoeg mogelijkheden over, bijvoorbeeld met internetbankieren, mobiel bankieren en betaalopdrachten opsturen via PostNL.

De geschillencommissie van het Kifid is dat met de bank eens. Dat een brief via PostNL wel eens verloren zou kunnen raken, of te laat bezorgd zou kunnen worden, is voor het Kifid geen geldig argument. „Het versturen via PostNL is niet onveilig, en het blijft voor de consument mogelijk om de betaalopdrachten op papier aan te leveren.”

Het belang van de bank bij een efficiëntere dienstverlening weegt zwaarder dan het recht van de klant op het blijven voortbestaan van oude dienstverlening, aldus de geschillencommissie.