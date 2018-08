Morgan Stanley stopt met waardering aandeel Tesla

Op de website van Morgan Stanley is de rating en het koersdoel voor Tesla verdwenen, zo meldt The Financial Times.

Op de technologiebeurs Nasdaq kreeg het aandeel Tesla rond 17.00 (Nederlandse tijd) in reactie de wind aardig in de rug met een winst van 4% op een stand van $320.

Daarmee is de koers van het Amerikaanse autobedrijf nog ver verwijderd van de $420 per aandeel waar Musk op 7 augustus over twitterde om een beursexit in gang te zetten.