HAL-dochter rondt overname af

Broadview was in mei overeengekomen de 75,5 procent van het stemrecht in Westag & Getalit over te nemen die in handen was van de Gethalia Stichting. Daarnaast deed de HAL-dochter een vrijwillig openbaar bod op de resterende aandelen. Dat leverde nog eens aandelen op die 3,3 procent van het kapitaal en 1,8 procent van het stemrecht vertegenwoordigden.

