Personeel en regels drukken resultaat Stern

Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Autobedrijf Stern Groep heeft de omzet in de eerste zes maanden van het jaar licht zien dalen. Ook de nettowinst nam af. Het bedrijf verwacht echter dat de markt in de tweede helft van het jaar aantrekt. Ook moeten verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering de komende twee jaar tot een verdere verbetering van de resultaten leiden.