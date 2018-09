Hoger Wall Street breekt record

De leidende Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 25.878 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,5 procent tot 2871 punten. Eerder op de dag doorbrak de index even zijn oude record uit januari. Technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 7891 punten.

Chinese onderhandelaars zijn in Washington voor de eerste officiële gesprekken sinds de escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China in juli. Trump liet weten daar weinig van te verwachten. Hij deed ook kritische uitspraken over het rentebeleid van de Fed. De dollar verloor daarop terrein op de euro. De euro is nu 1,1571 dollar waard, tegen 1,1524 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.

Microsoft

Microsoft stond 0,3 procent lager. Het techconcern zegt zes domeinnamen te hebben overgenomen van Russische hackers, die met nagemaakte sites van Amerikaanse denktanks zouden hebben gehengeld naar inloggegevens en gebruikersnamen.

Bouwbedrijf Toll Brothers zag de winst flink stijgen. Het bedrijf profiteerde van de aantrekkende huizenmarkt in de VS en zijn positie in het hogere marktsegment. Het aandeel ging 13,5 procent omhoog.

Coty

Warenhuisconcern Kohl's wist de omzet op te voeren, maar analisten hadden op een sterkere stijging gerekend en het aandeel bleef vlak. Ook TJX Companies, het moederbedrijf van de outletwinkels van TJ Maxx (in Nederland TK Maxx), haalde een hogere omzet. Beleggers reageerden hier wel positief op omdat met de aantrekkende economie minder consumenten op zoek hoeven naar koopjes. Het aandeel steeg 4,6 procent.

Ook cosmeticabedrijf Coty (min ruim 10 procent), medisch technologiebedrijf Medtronic (plus 5,8 procent) en maker van onder meer toppings voor ijsjes J.M. Smucker (min 6,1 procent) openden de boeken.

Olie

Morgan Stanley (plus 0,9 procent) heeft zijn analistenoordeel over Tesla verwijderd. Mogelijk staat de bank de maker van elektrische auto's (plus 4,1 procent) bij.

Amerikaanse olie werd 1 procent duurder en ging voor 67,09 dollar per vat van de hand. Brent-olie kostte 72,72 dollar per vat, een stijging van 0,7 procent.