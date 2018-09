Feestje op Wall Street

En het einde is nog niet in zicht. „Dit kan nog wel tot medio 2019 duren”, zegt hoogleraar vermogensbeheer Roelof Salomons. „Er is nog geen sprake van gekte op de beurs.”

Het record geldt alleen voor de VS. In Europa werd de financiële crisis nog eens gevolgd door de eurocrisis, een van de redenen waarom de koersen hier veel minder hard stegen. Sinds maart 2009 is de AEX bijna 180 pct. gestegen, de S&P 500 ruim 320 pct.

