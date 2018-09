Investeringen omhoog in juni

De toename is vooral te danken aan hogere investeringen in gebouwen, personenauto’s, infrastructuur en machines. De groei is ook iets groter dan in mei. Volgens de zogenoemde investeringsradar van het statistiekbureau zijn de condities voor de investeringen in augustus iets minder gunstig dan in juni.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik