Minder winst voor Van Lanschot Kempen

De winst kwam uit op 39,3 miljoen euro, tegenover 62,3 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggende resultaat daalde tot 47,2 miljoen euro, tegenover 69,6 miljoen euro een jaar eerder.

Van Lanschot versterkte in dezelfde periode zijn kapitaalbuffer. De leidende graadmeter, de CET1-ratio, kwam aan het einde van het halfjaar neer op 21,4 procent. Aan het einde van vorig jaar was dat 20,3 procent. De Bossche onderneming ziet in die verbetering aanleiding zijn aandeelhouders 1,50 euro per aandeel uit te keren.