'Lager begin beurshandel Damrak'

Michael Cohen, de voormalig advocaat van Trump, heeft tegenover een federale rechter in New York een schuldbekentenis afgelegd. Hij gaf toe de regels voor de financiering van een verkiezingscampagne te hebben overtreden. Daarnaast heeft een jury van een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia de voormalig campagneleider van Trump, Paul Manafort, schuldig bevonden aan fraude.

Aan het brexit-front zullen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hun onderhandelingen over het Britse vertrek uit de unie intensiveren. Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, zei er vertrouwen in te hebben dat Londen en Brussel in oktober een akkoord over de terugtrekking op 29 maart 2019 bereiken.

Adyen

Op het Damrak kwam Adyen met cijfers. De betalingsdienstverlener, die half juni een spectaculair beursdebuut maakte, zag de omzet in de eerste jaarhelft met twee derde stijgen. De winst viel bijna driekwart hoger uit en qua betalingen was sprake van een groei van 43 procent.

Automatiseerder ICT Group en de bank Van Lanschot Kempen brachten eveneens cijfers naar buiten. ICT wist de winst in de eerste jaarhelft te verdubbelen. Van Lanschot Kempen boekte afgelopen halfjaar fors minder winst.

Stern Group

Ook Stern Groep opende de boeken. Het autobedrijf zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar dalen. Gestegen personeelskosten en nieuwe boekhoudregels waren daar belangrijke oorzaken van. Stern verwacht echter dat de markt in de tweede helft van het jaar aantrekt.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index steeg 0,2 procent tot 557,20 punten en de MidKap klom 0,7 procent tot 787,62 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. Londen zakte 0,5 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 28.822,29 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en bereikte een nieuw tussentijds recordniveau. Technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,1574 dollar waard, tegen 1,1524 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 66,15 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 72,91 dollar per vat.