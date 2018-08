Jumbo zet vaart achter winkels in België

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de eerste Jumbo-winkels in België open zullen gaan. Ook bij de publicatie van de halfjaarcijfers repte het bedrijf niet over een tijdspad.

Jumbo sloot de eerste zes maanden van het jaar af met een omzet van 3,9 miljard euro, 4 procent meer dan in de meetperiode een jaar eerder. Jumbo zag zijn marktaandeel in de supermarktenbranche groeien tot 19,5 procent. Door de opening van nieuwe winkels, waaronder de eerste 25 van de naar Jumbo om te bouwen supermarkten van EMTÉ, verwacht Jumbo dit jaar zijn voetafdruk verder te vergroten.