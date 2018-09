Beursverslag: ABN en Adyen gewild op hoger Damrak

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 559,2punten. De Midkap noteerde 0,6% in de plus op 792 punten. De belangrijkste indices van Frankfurt, Parijs en Londen sloten onveranderd tot 0,2% hoger.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,6% hoger.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex vrijwel vlak. Het sentiment wordt gedrukt door de juridische problemen voor Paul Manafort en Roy Cohn, de twee voormalige medewerkers van president Donald Trump.

Beleggers in New York kunnen desondanks vanavond een feestje vieren. Dan breekt de S&P 500-index het record van de langste beursstijging aller tijden.

Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer relativeerde de vrolijkheid over de beurshausse. „Op het Damrak koerst de AEX-index ruim onder de jaartop, al heeft de AEX het van alle Europese indices wel het beste gedaan.” Westerterp wees erop dat er sectoren zijn die het allerminst goed doen. „ING staat bijvoorbeeld zo’n 20% lager. ASML en Philips hebben het daarentegen wel goed gedaan.”

Westerterp zag nog wel wat opwaarts potentieel. „Er is aardig wat angst in de markt ingeprijsd door de dreigende handelsoorlog en de tweets van Trump. Als die angst wat naar de achtergrond gaat, kunnen de koersen nog oplopen. Hoe gek dat ook klinkt, met al die beursrecords die in de VS worden neergezet.”

In de AEX was het Franse kabel- en telecomconcern Altice Europe (+7,2%) de grootste stijger. ABN Amro mocht 2,6% bijschrijven.

Onderaan bij de hoofdfondsen stonden chipmachinefabrikant ASML (-0,4%) en telecombedrijf KPN (-0,6%).

De Midkap werd aangevoerd door bodemonderzoeker Fugro (+3,1%).

Air France KLM ging 1,9% omhoog. Het luchtvaartconcern maakte meer details bekend van het salaris van de nieuwe topman Ben Smith.

Chemicaliëndistributeur IMCD (-0,9%) en voedingsbedrijf Wessanen (-0.9%) waren de grootste verliezer onder de Midkappers.

Automatiseerder ICT Group wist de winst in de eerste jaarhelft te verdubbelen. Het aandeel verloor niettemin 1,1%.

Van Lanschot Kempen boekte afgelopen halfjaar fors minder winst. De bank kreeg er toch 0,9% bij.

NSI profiteerde van een koopadvies van ING met een koersdoel van €36. Het vastgoedfonds werd 3,1% meer waard.

Het lokaal genoteerde Adyen rapporteerde eveneens cijfers. De betalingsdienstverlener, die half juni een spectaculair beursdebuut maakte, zag de omzet in de eerste jaarhelft met twee derde stijgen. De winst viel bijna driekwart hoger uit en qua betalingen was sprake van een groei van 43%. Het aandeel Adyen steeg 3,6%.

Ook Stern Groep opende de boeken. Het autobedrijf zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar dalen. Stern kondigde tevens aan twee Renault-garages in Amsterdam te verkopen. De koers liep 2,4% terug.