Bitcoin springt over horde van $6500

De bitcoin kreeg rond 09.00 (Nederlandse tijd) op platform coindesk de wind wat verder in de rug met een plus van 3,2% naar $6684. Daarmee kreeg de opleving van begin deze week een vervolg. Ook etherrum wist aardig terrein terug te winnen met een winst van 5%.

Met de recente weg omhoog heeft de bitcoin de somberheid van eerder deze maand wat achter zich gelaten. Het verminderde zicht op handel in ETF’s met de digitale munt zorgde lange tijd voor flinke verkoopdruk.

De cryptomunt is in vergelijking met begin van dit jaar nog steeds meer dan 50% minder waard. In december vorig jaar werd vooralsnog het hoogste niveau ooit aangetikt bij een stand van ruim boven de $19.000.