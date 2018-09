Jumbo geeft gas in uitbreidingsplannen

Groei marktaandeel

Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer de eerste Jumbo-winkels in België opengaan, zijn de eerste contracten over supermarktlocaties bij de zuiderburen ondertekend. Daarnaast is de organisatie die verantwoordelijk wordt voor de uitbreidingsplannen in België opgetuigd.

Jumbo sloot de eerste zes maanden van het jaar af met een omzet van €3,9 miljard, 4 procent meer dan in de eerste helft van 2017. Jumbo zag zijn marktaandeel in de supermarktenbranche groeien tot 19,5%. Dat marktaandeel zal door de opening van nieuwe winkels, waaronder de eerste 25 om te bouwen supermarkten van EMTÉ naar de Jumbo-formule, volgens de supermarktketen verder groeien.

La Place

Restaurantketen La Place, ook eigendom van Jumbo, zag zijn omzet met 30% stijgen tot €78,5 miljoen. Ook hier was groei de aanjager van de omzetstijging. La Place opende afgelopen zes maanden onder meer nieuwe restaurants in Haarlem, Maastricht, Leeuwarden, Parijs (Frankrijk) en Zürich (Zwitserland). Daarnaast opende La Place afgelopen zomer nog een nieuwe vestiging in De Efteling.