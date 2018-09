VodafoneZiggo test supersnel netwerk

Een gigabitnetwerk maakt internetsnelheden van meer dan 1000 Mbit per seconde mogelijk. Dat is ongeveer dertig keer zo snel als Nederlandse huishoudens nu gemiddeld hebben. Het nieuwe netwerk maakt ook meer verbindingen tegelijk mogelijk en verkort de reactietijd aanzienlijk. Dat is nodig voor onder meer virtual reality, hoogwaardige videoverbindingen en het verbinden van veel apparaten en voertuigen met het internet.

De eerste gebruikers in Utrecht doen mee aan een pilot. De ervaringen van die proef worden gebruikt voor de verdere invoering elders in het land.