Column: Adyen geeft aanzet tot 600

Korte trading range

Om een duidelijk technisch scenario te kunnen schetsen moeten mijn Dashboard indicatoren natuurlijk gevoed worden met voldoende data. Welnu, dat is het geval op de 4-uurs grafiek, waarbij er elke 4 uur dus een candle wordt afgeleverd. Laten we eens bekijken hoe deze chart er uit ziet. Dan valt meteen op dat er tot aan vandaag sprake was van een zijwaarts koersverloop tegen de gemiddelde lijn. Een bandbreedte met enerzijds 525 steun en anderzijds 554 weerstand. Met name het 554 niveau is van belang voor het verdere koersverloop. Vandaag wordt de weerstand geslecht, maar impliceert dit direct een koopkans?

Breakout

De bulls worden hedenochtend getriggerd om de bandbreedte aan de bovenkant te verlaten. Zij openen met een flink gat, stuwen de swingteller naar een +8 stand en heel belangrijk, de RSI noteert ruim boven de dynamische OB band. Er is dus een breakout beweging gestart als opmaat voor een verdere stijging richting de 600+ zone. Korte termijn beleggers die posities hebben ingenomen, anticiperend op een uitbraak, hebben goede zaken gedaan. Zij worden beloond voor hun anticiperende gedrag. Ik moet hierbij direct denken aan de volgende one-liner “Als belegger hoef ik geen gelijk te hebben, als ik het maar krijg”, begrijpt u. Maar als je niet hebt geanticipeerd, moet je dan nu instappen?

Pullback

Na een breakout volgt er een pullback, zo luidt de TA handelsregel. Dit geldt niet alleen bij een trendbreuk, maar ook bij een uitbraak uit een trading range. Welnu, gezien de stand van de RSI en de swingteller, lijkt een afkoeling aanstaande om daarna de uptrend te vervolgen richting de 600+ zone. Afkoelen naar 560 tot 550, gaatje dichten, extra aanloop, hogere bodem, dat zijn zoal wat benamingen voor de volgende stap van de spelers.

Kortom, de toon is gezet, de bulls gaan aan de leiding, maar zij mogen eerst een adempauze inlassen om trendvolgende beleggers de gelegenheid te geven aan te haken.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl)

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.