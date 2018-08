Planbureau: overheid overschat oudere

Niet altijd zo rijk als het Rijk denkt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het kabinet gaat er te gemakkelijk van uit dat ouderen, nu het de bedoeling is dat ze langer thuis blijven wonen, ook financieel in staat zijn om hun huis aan de oude dag aan te passen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving, een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet, in een rapport.