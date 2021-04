Truckfabrikanten vragen Brussel haast te zetten achter laadinfrastructuur

Dat schrijven de vrachtwagenfabrikanten in de koepelorganisatie ACEA en milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) in een gezamenlijke brandbrief aan de Europese Commissie. In 2025 zouden er 11.000 elektrische laadstations over heel Europa moeten zijn gerealiseerd, waarvan 900 in Nederland.

„Onze industrie zet zich volledig in voor de Green Deal om uiterlijk in 2050 alleen CO2-neutrale vrachtwagens op de weg te hebben”, zegt Martin Daum, voorzitter van ACEA Bedrijfswagens en ceo van Daimler Truck. „Onze klanten zullen echter niet in deze vrachtwagens investeren voordat zij gemakkelijk kunnen laden tijdens het vervoer van goederen van het ene naar het andere land.”

Waterstof

De twee organisaties pleiten verder voor de aanleg van duizend waterstoftankstations in 2030 voor vrachtverkeer, waarvan er al 300 voor 2025 gerealiseerd moeten zijn. Zonder de investeringen hierin gaat het goederentransport op de weg de klimaatdoelen niet halen, aldus de vrachtwagenproducenten en T&E.

Vrachtwagenproducenten investeren veel in de productie van emissieloze vrachtwagens. Zo wil Volvo dat in 2030 de helft van zijn nieuwe truck elektrisch aangedreven is. De fabrikanten waarschuwen echter dat hun investeringen waardeloos zijn als er niets wordt gedaan aan de laadinfrastructuur voor vrachtwagens. Grote trucks hebben kunnen niet terecht bij laadstations voor personenauto’s, omdat zij langer moeten laden.

Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om laadvermogen voor vrachtwagens, maar ook hier blijft het veelal beperkt tot laadstations bij individuele bedrijven. „Dat betekent dat er eigenlijk alleen goederenvervoer mogelijk is voor bevoorrading in stedelijk gebied”, zegt een woordvoerder van ACEA. „Voor internationale ritten kun je die vrachtwagen niet op pad sturen, omdat op de grote hoofdwegen niet voldoende laadmogelijkheden zijn.”

Logisiteke hubs

T&E stelt dat de toekomst voor goederentransport in de toekomst volledig elektrisch is. „De transitie naar emissievrije vrachtwagens is aan de gang en het wordt tijd dat de Europese Commissie wakker wordt”, zegt T&E-directeur William Todt. „We moeten de komende vier jaar 10.000 laadpunten voor vrachtwagens bouwen in vrachtwagendepots, logistieke hubs en langs alle hoofdwegen in Europa.”

Overigens meldde gisteren de Europese Rekenkamer ook al dat Brussel haast moest zetten achter de uitrol van laadinfrastructuur als Brussel naar emissieloos vervoer wil in 2030. Ook voor personenauto’s is er nog een groot tekort aan laadmogelijkheden binnen de Europese Unie.