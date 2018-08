’SEC zet vaart achter onderzoek naar Musk’

De SEC zou al langer de pijlen hebben gericht op de manier waarop Musk marktinformatie naar buiten brengt. De recente tweet van de oprichter van Tesla om zijn bedrijf van de beurs te gaan halen tegen een prijs van $420 per aandeel zou de zaak voor de waakhond uit de VS dringender hebben gemaakt.

Veel beleggers voelen zich op het verkeerde been gezet door Musk doordat er grote twijfels zijn over de financiële haalbaarheid van een beursexit van Tesla. Zij willen daarom dat er snel een uitspraak zal komen over de vermeende koersmanipulatie van de topman bij de fabrikant van elektrische wagens.

De SEC heeft tot nu toe Musk op geen enkele manier beschuldigd in de fout te zijn gegaan met onder meer zijn twitter-berichten.