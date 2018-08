Woningbezitters laten het breed hangen

Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Bureau van Rabobank naar de uitgaven van woningeigenaren met een hypotheek over de periode tussen 2014 en 2016. De bankiers berekenden dat voor elke euro die hun huis meer waard werd, woningbezitters 4 cent extra consumeerden.

Er zijn volgens de onderzoekers twee redenen waarom mensen meer uit gaan geven als hun huis meer waard wordt. Het eerste is het onderpandeffect. Dat betekent dat stijgende woningprijzen (een hoger onderpand) ervoor zorgt dat mensen meer toegang tot krediet krijgen, dat ze vervolgens gebruiken voor consumptie.

De tweede factor is het vermogenseffect. Dat betekent dat mensen hun uitgaven niet alleen doen op basis van hun huidige inkomen en vermogen, maar ook op de verwachtingen over hoe die in de toekomst zijn.

Ruim duizend euro extra uitgegeven

De gemiddelde woningeigenaar gaf door de gestegen huizenprijzen in de onderzochte periode van twee jaar €1100 extra uit, becijfert Rabobank.

Er zijn ook regionale verschillen. In Noord-Holland, waar de huizenprijzen harder zijn gestegen, gaven woningeigenaren relatief gezien ook meer uit. Voor elke euro prijsstijging consumeerden zij voor zes cent extra. Over een periode van twee jaar betekent dat een extra consumptie van €1600.