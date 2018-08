Belgische Colruyt blijft koel onder naderende komst Jumbo

.De naderende komst van winkels van Jumbo in België zou volgens analisten vooral ten koste kunnen gaan van het marktaandeel van Colruyt.

Colruyt dat de hoofdvestiging heeft in Halle is naast de activiteiten met supermarkten ook actief in de groothandel.

Ahold is met vestigingen van Albert Heijn en winkels van partner Delhaize eveneens een grote partij in het Belgische supermarktwezen.