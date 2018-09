Smartphones Xiaomi winnen terrein

Peking - De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft de afgelopen periode de omzet flink opgevoerd. Dat kwam vooral door oplopende verkopen buiten China, terwijl het in China de strijd aangaat met concurrenten als Oppo. Door een eenmalige bate haalde het bedrijf ook een nettowinst. Xiaomi ging in juli naar de beurs in Hongkong.