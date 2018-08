Jumbo krijgt Smulweb in handen

Jumbo ziet Smulweb met zijn 3 miljoen bezoekers en het magazine Smult als een verrijking naast de website Jumbo.com en de Jumbo app. De supermarktketen merkt op het online boodschappen aan een hevige opmars bezig is. De omzet via online winkelen steeg maar liefst tweederde.

,,De rijkdom aan recepten en informatie over voeding die we met Smulweb in huis krijgen, vormt een fraaie aanvulling op het bestaande aanbod van Jumbo rondom advies en inspiratie,” aldus topman Frits van Eerd van Jumbo Supermarkten.