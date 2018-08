Mexico wil fintech en banken krachten laten bundelen

Het ministerie van Financiën in Mexico benadrukt dat het ontbreken van deze samenwerking een groot obstakel is in het bestrijden van armoede, zo meldt Reuters.

Vooral bedrijven in de Mexicaanse telecomsector zouden een belangrijke rol kunnen spelen om de handen ineen te laten slaan.

In Mexico is onder meer miljardair Carlos Slim via Américain Móvil actief op de telecommarkt.