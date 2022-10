Column: ons aangename leven kan wel eens tot het verleden gaan behoren

Premium Financieel

Column: Nederland heeft al een wet om de inflatie te beteugelen

In vredestijd moet de markt van vraag en aanbod zo ongestoord mogelijk zijn werk kunnen doen, mits er natuurlijk sprake is van een echte markt met veel vragers en veel aanbieders (wat in Nederland in veel sectoren niet meer het geval is). Maar in een oorlogssituatie ligt dat anders. Oorlogen zorgen ...