Handelsvetes deren metaalbedrijven nog niet

Van alle mkb'ers die exporteren, steeg net zoals vorig kwartaal bij vier op de tien bedrijven het aantal buitenlandse orders. Ondanks mondiale handelsspanningen verwacht de helft van de exporterende mkb'ers de komende periode meer orders van over de landsgrenzen te krijgen, tegenover 8 procent die een daling verwacht.

Op de binnenlandse markt was er sprake van groei. Bijna de helft van de ondernemers gaf aan dat de binnenlandse orderportefeuille in het tweede kwartaal groter was geworden. In het eerste kwartaal was nog bij 40 procent sprake van een gegroeide binnenlandse orderportefeuille.

Over investeringen is de branche minder optimistisch geworden. Een kwart van de bedrijven geeft aan de komende periode minder te investeren, tegenover 16 procent in het eerste kwartaal.