Poetin klaagt over Amerikaanse sancties

Poetin benadrukte in een speech dat de sancties van de VS totaal geen zin hebben en juist contraproductief werken, zo meldt Reuters. De sancties werden ingesteld mede vanwege de rol van Rusland bij de strijd in Oekraïne.

De Russische president herhaalde verder wel een zinvol gesprek te hebben gehad met de Amerikaanse president in Helsinki eerder dit jaar. De conversatie tussen beide regeringsleiders werd geheim gehouden.

Daarnaast gaf Poetin aan dat Rusland de meest geschikte energieleverancier voor Europa is. Er is eerder veel ophef onstaan over de geplande gaspijpleiding vanuit het land naar Duitsland toe.