'Fiat praat over verkoop Magnetti Marelli'

Turijn - Investeerder KKR is in gesprek met Fiat Chrysler om Magnetti Marelli over te nemen. Dat hebben ingewijden aan persbureau Bloomberg laten weten. Fiat Chrysler denkt al langer over het op eigen benen zetten van de maker van auto-onderdelen. Eerder zei de automaker dat Magnetti Marelli naar de beurs zou gaan en dat de aandelen onder zijn eigen aandeelhouders verdeeld worden.