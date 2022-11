DSM verlaagt prognose jaarwinst

HEERLEN (ANP) - Speciaalchemiebedrijf DSM heeft in het derde kwartaal de omzet opgevoerd. Niet alleen verhoogde het bedrijf dat zich richt op onder meer voedingsingrediënten en -supplementen de prijzen, maar ook wisselkoerseffecten waren gunstig door de goedkoper geworden euro. Wel daalde de winstmarge en DSM is dan ook minder optimistisch geworden over de bedrijfswinst die over het hele jaar de boeken in zal gaan.