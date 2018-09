Jan de Nul ontkent betrokkenheid schandaal

De zaak draait om Hidrovía, een samenwerkingsverband van Jan De Nul en het Argentijnse bedrijf Emepa. Hidrovía kreeg in 1995 de concessie voor de baggerwerken en tolheffing op de Paraná-rivier. De topman van Emepa, Gabriel Romero, is ervan beschuldigd dat hij in 2010 smeergeld heeft betaald om een contractverlenging voor Hidrovía te laten ratificeren door toenmalig president Cristina Fernández de Kirchner.

Volgens Jan De Nul is het omkopingsverhaal een zaak van de partner. De baggeraar zegt dat Romero en een van zijn directeuren werden ondervraagd door de politie, en dat er een huiszoeking is geweest in hun kantoren in Buenos Aires. ,,Er zijn geen aanhoudingen of dagvaardingen geweest van medewerkers van Jan De Nul'', aldus de onderneming.