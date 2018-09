’Beursnotering oliereus Aramco afgeblazen’

Dat meldt Reuters woensdagavond op basis van vier bronnen die de notering voorbereidden.

De overheid in Riyad zou 5% van Saudi Aramco naar de beurs brengen. Daarbij zou Aramco op zeker $2 biljoen gewaardeerd worden. Dat is het dubbele van wat Apple nu waard is.

De Saudische notering werd al kwartalen nauwlettend gevolgd: het zou de grootste beursnotering ooit worden.

De Saudi-Arabische overheid zocht al langer naar het goede moment voor de notering. Een gunstige olieprijs zorgt voor een sterke bedrijfswaardering, en daarmee de kans op een goede introductie op de beurs. De prijs zakte echter tot rond $40 per vat, en schippert woensdag bij $75 voor Brentolie.

Financieel adviseur weg

De vertraging voedde zorgen of de notering, die mogelijk op Wall Street zou worden aangegaan, wel zou starten.

De financieel adviseurs die de voorgestelde notering begeleidden, zijn van de opdracht gehaald, weet Reuters na de gesprekken met betrokkenen.

Saoedi-Arabië zou nu meer interesse hebben in een investering van een ’strategisch belang’ in de lokale petrochemie-fabrikant Saudi Basic Industries.

Het besluit om de notering af te blazen zou al enige tijd geleden zijn genomen.

Saudi Aramco reageerde niet.

De voorgestelde lijst van de nationale kampioen was een centraal onderdeel van de hervormingsdrang van kroonprins Mohammed bin Salman gericht op het herstructureren van de economie van het koninkrijk en het verminderen van de afhankelijkheid van olie-inkomsten.