Flink hogere winst voor investeerder HAL

GrandVision is het moederconcern van onder meer opticienketen Pearle. Ⓒ Archief

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft een flink hogere winst geboekt over afgelopen jaar. Belangrijkste reden daarvoor was de verkoop van het belang in optiekketen GrandVision aan brillenreus EssilorLuxottica.