Dagvaarding van 175 pagina’s ten spijt: zwangere secretaresse terecht weg

Premium Carrière

Verslaving is ziekte, gemeente mag dronken ambtenaar niet ontslaan

Verslaafd zijn aan alcohol is een ziekte. En je mag een werknemer niet ontslaan omdat hij ziek is. De gemeente Epe mocht een ambtenaar die dronken in een Zoommeeting met externe partijen en burgers verscheen dan ook niet op staande voet ontslaan, concludeert de rechter in Apeldoorn.