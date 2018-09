'Fed klaar voor volgende rentestap'

De koepel van Amerikaanse centrale banken hield de rente toen zoals verwacht nog gelijk. Het belangrijkste tarief bleef op een bandbreedte van 1,75 tot 2 procent. De Fed werkt er al een tijdje aan om de rente geleidelijk, stapje voor stapje, op te voeren. Sinds december 2015 is dat al zeven maal gebeurd.

Niets wijst erop dat die eerdere rentestappen de Amerikaanse economie hebben afgeremd. Toch liet president Donald Trump zich eerder deze week weer kritisch uit over het monetaire beleid. Hij zei dat hij had verwacht dat de door hem aangestelde Fed-baas Jerome Powell voor ,,goedkoop geld" zou zorgen. Een renteverhoging zorgt er juist voor dat geld lenen duurder wordt.

Extra update

Later deze week geeft Powell nog een speech op het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole. Mogelijk komt het centralebankhoofd dan nog met een extra update op de vooruitzichten.

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de Fed de rente later dit jaar nog twee keer gaat verhogen, na twee rentestappen eerder dit jaar. Waarschijnlijk volgt er in september al een stap. In 2019 zullen er dan naar verwachting nog drie rentestappen moeten komen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.