Nog weinig animo bij Sky voor bod Comcast

Om het Britse Sky woedt een overnamestrijd tussen Comcast en 21st Century Fox. Het Amerikaanse concern van mediatycoon Rupert Murdoch heeft 14 pond per aandeel over voor de 61 procent die het nog niet in handen heeft. Comcast legde 14,75 pond per aandeel op tafel. De kabelreus was onlangs ook nog in de race voor onderdelen van 21st Century Fox. Die deal heeft Comcast echter aan Disney gelaten om zelf al zijn zinnen te zetten op Sky.

